Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:21, 22 января 2026Интернет и СМИ

Выступавший в США комик назвал разницу между российскими и зарубежными зрителями

Комик Чебатков: Российский зритель не такой расслабленный, как зарубежный
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков, выступавший в США, назвал разницу между российскими и зарубежными зрителями. На эту тему он высказался в беседе с «Газетой.Ru».

«Русский зритель не такой расслабленный, но очень внимательный — и из-за этого можно позволить себе так называемые лирические отступления, погружения», — раскрыл юморист.

При этом в США аудитория более привыкшая к жанру стендап-комедии, добавил Чебатков. По его словам, американский зритель больше готов к неожиданностям во время выступления, которые в России могут восприниматься как странные или неподобающие.

Ранее Чебатков назвал главный урок, который он получил в США и Канаде. Юморист рассказал, что его впечатлила привычка жителей этих стран много работать.

Перед этим он также заявил о нежелании жить в Европе. При этом Чебатков отметил, что мог бы выбрать для проживания США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Четыре постсоветских лидера подписали устав «Совета мира» Трампа

    На Украине за год не смогли подключить подаренные США теплоэлектростанции

    В России резко вырос объем биржевых торгов серебром

    Фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев

    Лукашенко призвал «делать все самим»

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok