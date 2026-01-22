Выступавший в США комик назвал разницу между российскими и зарубежными зрителями

Комик Чебатков: Российский зритель не такой расслабленный, как зарубежный

Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков, выступавший в США, назвал разницу между российскими и зарубежными зрителями. На эту тему он высказался в беседе с «Газетой.Ru».

«Русский зритель не такой расслабленный, но очень внимательный — и из-за этого можно позволить себе так называемые лирические отступления, погружения», — раскрыл юморист.

При этом в США аудитория более привыкшая к жанру стендап-комедии, добавил Чебатков. По его словам, американский зритель больше готов к неожиданностям во время выступления, которые в России могут восприниматься как странные или неподобающие.

Ранее Чебатков назвал главный урок, который он получил в США и Канаде. Юморист рассказал, что его впечатлила привычка жителей этих стран много работать.

Перед этим он также заявил о нежелании жить в Европе. При этом Чебатков отметил, что мог бы выбрать для проживания США.