Чеченский блогер купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду

Чеченский блогер Тамаев купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду

Популярный чеченский блогер Асхаб Тамаев купил Bugatti Veyron в розыске и выдал его за машину португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом пишет Shot.

Тамаев рассказал в соцсетях, что якобы приобрел авто у спортсмена. Однако выяснилось, что на самом деле Bugatti принадлежала мошеннику Тимуру Ахмедову, который купил суперкар в 2013 году на деньги, полученные через финансовую пирамиду.

Известно, что Ахмедова осудили на семь лет колонии. Пока шло следствие, приятели спрятали Bugatti афериста, которая долго числилась в розыске. После освобождения мошенник уехал за границу, а в начале 2025 года его спорткал выставили на продажу за 130 миллионов рублей. В конечном итоге машину выкупил Тамаев.

По данным канала, блогер якобы полностью изменил вид кузова и салона авто, чтобы выдать его за машину Роналду. Тамаев утверждал, что купил автомобиль у футболиста якобы за 9 миллионов долларов (693 миллиона рублей).

В августе 2024 года Тамаев похвастался новым Rolls-Royce за 122 миллиона рублей.