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17:20, 2 июля 2026Россия

Двое российских бойцов выводили с поля боя полдюжины раненых под 12 обстрелами ВСУ

Минобороны: Российские бойцы выводили с поля боя полдюжины раненых под 12 обстрелами ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двум российским бойцам удалось вывести с поля боя полдюжины раненых под 12 обстрелами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

События развивались в районе населенного пункта Старомалиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) весной 2025 года. Санитарный инструктор гвардейского мотострелкового полка с позывным Фрол с сослуживцем эвакуировали шестерых раненых, пережив 12 атак дронов.

«Было страшно, но не за себя, а за ребят, которых мы могли не успеть спасти. Любой, кто попадал под атаки FPV, знает: после первого прилета срабатывает инстинкт лечь и не шевелиться. А если таких прилетов много, может начаться паника. Благо, что мы уже закаленные в боях и знаем, как вести себя в подобных ситуациях», — заключил Фрол.

По его словам, у него есть опыт работы в красной зоне под ударами артиллерии и FPV-дронов.

Ранее сообщалось, как участники спецоперации под обстрелами ВСУ выносили с поля боя потерявшего сознание офицера. Группа попала под артиллерийский огонь во время выполнения задачи при освобождении Попасной.

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