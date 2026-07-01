Участники СВО под обстрелами выносили с поля боя потерявшего сознание офицера

Военнослужащие под обстрелами выносили с поля боя потерявшего сознание офицера СВО

Участники специальной военной операции (СВО) под обстрелами артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) выносили с поля боя потерявшего сознание офицера. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Богучар в беседе с газетой «Красная звезда».

Как рассказал боец, его группа попала под артиллерийский огонь во время выполнения задачи при освобождении Попасной. Один из снарядов разорвался рядом, из-за чего офицер потерял сознание. Богучар вспоминает, что сослуживцы его не бросили, несмотря на опасность для собственной жизни.

Под обстрел Богучар попадал не единственный раз. Позднее в районе населенного пункта Марьинка, когда он командовал штурмовым отрядом «Шторм», осколки от сброшенного с дрона снаряда попали ему в руку и ногу. Медики оказали помощь на месте, но от эвакуации офицер отказался, посчитав ранение легким. Вместо госпиталя он отправился на очередную боевую задачу.

Однажды Богучару пришлось вытаскивать из-под огня командира отделения, который был в несколько раз его крупнее. «Но спас, дотащив до безопасного места, несмотря на свист осколков и грохот разрывов вокруг», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, как другой участник СВО с позывным Красавчик под обстрелами ВСУ выводил с поля боя раненого командира батареи, который остался без связи, автомата и брони. Он донес раненого до машины, после чего его перевезли в тыл, где оказали медицинскую помощь.