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09:14, 22 июня 2026Россия

Боец СВО под обстрелами выводил с поля боя оставшегося без автомата и брони командира

Участник СВО под обстрелами ВСУ выводил с поля боя раненого командира
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) с позывным Красавчик под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводил с поля боя раненого командира батареи, который остался без связи, автомата и брони. Его историю публикует газета «Красная звезда».

По словам бойца, его эвакуационной группе долго пришлось выжидать удобного момента. Выходить решили поутру, но с началом движения в небе все равно появились украинские беспилотники.

«Первый ударил рядом, второй попал в машину. Дальше пошли пешком», — вспомнил Красачик.

Он рассказал, что несмотря на обстрелы, раненого командира найти удалось — тот был без связи, автомата, брони. Красавчик донес раненого до машины, после чего его перевезли в тыл, где ему оказали медицинскую помощь.

В другой раз ему приходилось эвакуировать сразу двоих солдат, один из которых был серьезно ранен. Тогда им удалось преодолеть три открытых участка местности.

«Выходить решили лишь на вторые сутки — не верилось, что удастся проскочить незаметно для вражеских беспилотников. Третья "открытка" была самой страшной: очень длинная и без какой-либо растительности. Нам парни с пункта воздушного наблюдения из лесополосы машут — мол, не идите, а мы поняли по-своему. И побежали», — добавил собеседник издания.

По его мнению, их спас ветер, так как из-за его порывов три украинских дрона «прошли мимо». Красавчик рассказал, что бойцы неоднократно прощались с жизнью. В итоге им удалось благополучно достичь позиций, откуда их эвакуировали на автомобиле.

Ранее сообщалось, как другой российский боец с позывным Суета в одиночку спас из-под обстрела двух командиров в зоне проведения СВО. У одного из военнослужащих была пробита рука.

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