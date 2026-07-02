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21:38, 2 июля 2026Ценности

Дженнифер Лопес выступила на сцене в прозрачном комбинезоне

Американская певица Дженнифер Лопес выступила на сцене в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выступила на сцене в откровенном образе. Кадры публикует Page Six.

56-летнюю поп-исполнительницу запечатлели на фестивале Obsessed Fest, организованном Prime Video. Звезда вышла на публику в прозрачном комбинезоне телесного цвета с корсетным верхом. При этом на ткани были многочисленные надписи с имитацией татуировок.

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Образ Лопес дополнили ботфорты в тон и укладка с собранными в высокий хвост волосами.

В июне 56-летнюю Дженнифер Лопес обругали в сети за вульгарную позу в откровенном наряде. Звезду запечатлели на камеру в зеркале с широко раздвинутыми в разные стороны ногами, закинутыми на стол.

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