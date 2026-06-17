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04:00, 17 июня 2026Ценности

56-летнюю Дженнифер Лопес обругали в сети за вульгарную позу в откровенном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @daniellepriano

Фанаты обругали американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес за вульгарную позу в откровенном наряде. Фото и комментарии появились в аккаунте парикмахера Даниэля Приано в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летнюю поп-исполнительницу запечатлели на камеру в зеркале. Она сидела на гримерном стуле, широко раздвинув ноги в разные стороны и закинув их на стол. При этом на ней было надето блестящее боди, оформленное юбкой и глубоким декольте.

Пост мастера набрал 21,4 тысячи лайков и более 300 комментариев. Поклонники оказались не в восторге от публикации. «Это я на приеме у акушера-гинеколога на 30 неделе беременности», «Когда они уже прекратят раздвигать свои ноги?», «Ужасное фото. Что с ней?», «Кошмар», «Как сложно ей стареть. Нужно искать внимание любым способом», «Очень пошло. Дженнифер не должна в этом нуждаться», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес оконфузилась на публике из-за наряда.

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