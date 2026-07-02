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09:00, 2 июля 2026Ценности

Фигуру 48-летней ведущей «Дома-2» в бикини оценили фразой «шикарная девушка»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова снялась в купальнике и восхитила поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре во время отдыха в бассейне под открытым небом. Она позировала в бикини, состоявшем из топа с завязками между чашками и трусов с заниженной талией.

Подписчики оценили фигуру Орловой в комментариях. «Вы русалка. Нереально красивая!», «Шикарная девушка», «С каждым годом все сексуальнее», «Все на месте, идеал женской красоты», — такие фразы сопровождали опубликованные фотографии телезвезды.

В июне 57-летняя ведущая шоу «Снимите это немедленно!», российская и итальянская манекенщица Наталья Стефаненко отдохнула в бикини и восхитила фанатов.

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