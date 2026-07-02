Генпрокуратура Германии подробно рассказала хронологию подрыва «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ: Взрывчатку на «Северных потоках» заложили за четыре дня до диверсии

Взрывчатку на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» заложили за четыре дня до диверсии. Подробную хронологию событий рассказала генпрокуратура Германии в заявлении на своем сайте.

Для осуществления плана была сформирована группа, состоящая из нескольких профессиональных водолазов, капитана яхты и эксперта по взрывчатым веществам, под руководством обвиняемого Сергея К., который 4 сентября 2022 года въехал на территорию Германии через Польшу, используя поддельный украинский паспорт.

«Вскоре после этого он и другие члены группы поднялись на борт пригодной для плавания парусной яхты. Яхта была предварительно зафрахтована у немецкой компании в Ростоке с использованием поддельных документов и посредников», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что обвиняемый и его сообщники использовали яхту для перевозки взрывчатых веществ, пригодных для военного применения, в международные воды в районе датского острова Борнхольм.

К 22 сентября 2022 года диверсанты прикрепили к газопроводам взрывные устройства с таймерами, которые сдетонировали 26 сентября, причинив серьезный ущерб.

Кроме того, генпрокуратура ФРГ сообщил, что обвиняемый в подрыве газопроводов гражданин Украины вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур.