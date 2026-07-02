Политик Фукс-Киттовски: Германия манипулирует гражданами с целью подготовить их к войне

Германия манипулирует своими гражданами с целью подготовить их к войне и сделать боеспособными. Об этом в интервью RT сообщил председатель немецкого совета мира Герхард Эмиль Фукс-Киттовски.

Он объяснил, что интересы тех, кто подталкивает к эскалации, находятся в плоскости военной промышленности. «Невозможно поверить, что кто-то в здравом уме действительно станет заниматься этой воинственной манипуляцией, а также наращиванием и усилением вооружений, как мы наблюдаем здесь, в Германии, а также в НАТО и ЕС», — отметил политик.

Собеседник издания подчеркнул, что текущая ситуация оправдывается тезисом о наступательной ревизионистской политике России, на которую якобы лишь дается ответ.

Ранее начальник Генштаба армии Чехии Карел Рехка заявил, что Москва представляет угрозу для ЕС, в связи с чем Европе следует начать готовиться к войне с Россией.