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22:19, 2 июля 2026Мир

Германию заподозрили в манипуляции гражданами с целью подготовки к войне

Политик Фукс-Киттовски: Германия манипулирует гражданами с целью подготовить их к войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Германия манипулирует своими гражданами с целью подготовить их к войне и сделать боеспособными. Об этом в интервью RT сообщил председатель немецкого совета мира Герхард Эмиль Фукс-Киттовски.

Он объяснил, что интересы тех, кто подталкивает к эскалации, находятся в плоскости военной промышленности. «Невозможно поверить, что кто-то в здравом уме действительно станет заниматься этой воинственной манипуляцией, а также наращиванием и усилением вооружений, как мы наблюдаем здесь, в Германии, а также в НАТО и ЕС», — отметил политик.

Собеседник издания подчеркнул, что текущая ситуация оправдывается тезисом о наступательной ревизионистской политике России, на которую якобы лишь дается ответ.

Ранее начальник Генштаба армии Чехии Карел Рехка заявил, что Москва представляет угрозу для ЕС, в связи с чем Европе следует начать готовиться к войне с Россией.

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