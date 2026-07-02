Гонорар Прохора Шаляпина вырос вдвое

KP.RU: Гонорар певца Прохора Шаляпина вырос в два раза и достиг двух миллионов за концерт

Гонорар певца и шоумена Прохора Шаляпина вырос вдвое и достиг двух миллионов рублей за концерт. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятий.

Как отмечает издание, спрос на выступления исполнителя вырос после его участия в реалити-шоу. Собеседники KP.RU сообщили, что за два миллиона Шаляпин может спеть на празднике или провести мероприятие.

«Еще недавно Прохор радовался, что его гонорар подрос до 800 тысяч рублей, потом — до миллиона. А этим летом взят новый финансовый рубеж», — сказано в публикации.

Ранее Шаляпин признался, что у него уже есть биологические дети благодаря донорству спермы. Артист уточнил, что не знаком с детьми и не знает, сколько их, поскольку подобную информацию запрещено раскрывать в соответствии с правилами донорства.