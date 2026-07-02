Грузинский НПЗ решил прекратить покупать российскую нефть

Единственный в Грузии НПЗ откажется от российской нефти с августа или сентября

С августа или сентября единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кулеви, которым управляет компания Black Sea Petroleum (BSP), откажется от российской нефти. Об этом со ссылкой на заявление BSP сообщает РИА Новости.

В компании объяснили, что такое решение позволит открыть продукции НПЗ доступ на высокомаржинальные рынки. По всей видимости, речь идет о поставках в Европу, прекратившую закупать топливо, произведенное из нефти российского производства.

Также в BSP сообщили о расширении сотрудничества с американской Honeywell, с которой до этого были заключены соглашения по инженерному сопровождению и лицензированию. Теперь стороны подписали контракты на поставку высокотехнологичного оборудования и внедрение современных автоматизированных систем управления производством.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемого в целях налогообложения (выше реальной стоимости), в июне сократилась на четверть, до 63,52 доллара за баррель.