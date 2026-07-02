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11:32, 2 июля 2026Путешествия

Иностранца задержали в российском аэропорту с багажом тестостерона

Таможенники Пулково обнаружили в багаже иностранца пять коробок с тестостероном
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Петербург»

Гражданина Турции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково с тестостероном в багаже. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Уточняется, что 60-летний иностранец прилетел из Стамбула. Таможенники остановили его для досмотра в аэропорту и обнаружили в ручной клади пять коробок с 36 ампулами и четырьмя флаконами тестостерона.

Турок попытался убедить сотрудников таможни, что препарат необходим ему для занятий спортом, но не смог предоставить рецепт. В итоге его задержали, было возбуждено уголовное дело.

Ранее пассажира рейса из Дубая задержали в российском аэропорту с запчастью для самолета. В его багаже лежал металлический предмет прямоугольной формы с экраном и тремя округлыми кнопками, имеющий следы износа.

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