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17:43, 10 июня 2026Путешествия

Пассажира рейса из Дубая задержали в российском аэропорту с запчастью для самолета

Таможенники аэропорта Краснодара задержали пассажира рейса из Дубая с высотомером
Алина Черненко

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Таможенники задержали в аэропорту Краснодара пассажира рейса из Дубая с незадекларированным барометрическим электронным высотомером. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Уточняется, что мужчину остановили во время выборочного контроля при прохождении «зеленого коридора». В багаже среди его личных вещей лежал металлический предмет прямоугольной формы с экраном и тремя округлыми кнопками, имеющий следы износа. Пассажир пояснил, что купил высотомер в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Сотрудники таможенного управления пояснили, что такой прибор не относится к товарам для личного пользования и при перемещении через границу должен быть задекларирован. По факту нарушения возбудили административное дело. Запчасть изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что она предназначена для вычисления и выдачи на бортовые системы самолета информации о высотно-скоростных параметрах полета. Ее рыночная стоимость — 700 тысяч рублей.

В итоге суд признал мужчину виновным, а высотомер конфисковали и обратили в федеральную собственность. 

В конце мая таможенники аэропорта Красноярска отобрали у иностранца, направлявшегося в Таджикистан, шесть оленьих рогов. Мужчина признался, что подобрал их в лесу и не знал, что их нужно декларировать.

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