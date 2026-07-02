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14:40, 2 июля 2026Экономика

На Кубани для улучшения работы АЗС начали привлекать казаков

Власти Кубани рекомендовали привлекать к охране АЗС казаков и волонтеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / Фотохост-агентство РИА Новости

Рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края, созданная по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, рекомендовала администрациям муниципалитетов упорядочить процесс заправки автомобилей на АЗС с помощью привлечения к нему волонтеров и казаков. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона сообщает «Коммерсантъ».

По оценке чиновников, общественники в состоянии помочь поддержать общественную дисциплину, оптимизировать работу станций и отрегулировать транспортные потоки.

Кроме того, заправкам предложено снять лимиты на отпуск топлива для транспорта, выходящего на пассажирские перевозки, и мусоровозов, а также выделить АЗС, где в период с 03:00 до 06:00 будут обслуживаться только транспортные, экстренные и оперативные службы. Отдельно краевым органам власти, муниципальным администрациям, предприятиям и организациям региона рекомендовано максимально оптимизировать расход нефтепродуктов.

На внеочередное заседание штаба вынесут вопросы о полном запрете отпуска всех видом топлива в канистры и иные емкости. Заседания рабочей группы проводятся ежедневно.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов анонсировал внедрение электронной очереди на заправках региона, организацию горячего питания и раздачу воды на заправках, увеличение числа полицейских, волонтеров и сотрудников, которые работают непосредственно у колонок.

В обоих случаях причиной таких нововведений стали трудности с обеспечением топливом жителей регионов, из-за чего на части заправок нет некоторых марок бензина, а на других скапливаются очереди.

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