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11:01, 2 июля 2026Бывший СССР

Кличко высказался о массированной атаке на Киев

Мэр Кличко: Киев пережил самую массированную атаку с начала конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев подвергся самой массированной атаке с начала конфликта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Страшная ночь была для Киева. Самая массированная атака врага — по столице били баллистикой, крылатыми ракетами, БПЛА», — рассказал Кличко.

По его словам, повреждения есть во всех районах города.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

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