Командир ВСУ пригрозил минометным обстрелом своим военнослужащим

РИА Новости: Командир ВСУ угрожал ударом из миномета по позициям собственных солдат

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожал нанести минометный удар по позициям военнослужащих. Об этом сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак.

По его словам, бойцы ВСУ жаловались на отсутствие продовольствия. В ответ командир пригрозил им расправой. «Я сейчас прикажу минометке, и вас там будут убивать», — привел слова командира украинский военнопленный.

Ранее командир ВСУ пригрозил подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его. «Я тебе скажу — будешь ныть, я тебе "прописку" там устрою, как принял?», — сказал командир.