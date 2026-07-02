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20:01, 2 июля 2026КультураЭксклюзив

Критика довела лидера группы «Бонд с кнопкой» до психотерапии

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин: Крайне раздолбала треклятая книга
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Станислав Трифонов

Критика сборника «Повреждения от прекрасного» и обвинения в графомании довели солиста группы «Бонд с кнопкой» Илью Золотухина до обращения к психологу. О позитивных эффектах психотерапии музыкант рассказал в развернутом интервью «Ленте.ру».

Золотухин признался, что его задели критики, сделавшие выводы о его личности на основе его романа «Повреждения от прекрасного». «От психолога мне нужен был совет, как продираться сквозь эту оценку. Я хочу, чтобы мое восприятие изменилось. Я хочу быть лучше как человек», — отметил он.

Меня крайне раздолбало все, что происходит в интернете, в том числе эта книга несчастная, треклятая, и гореть ей в аду вместе со мной, наверное. Меня раздолбало вечное обвинение в графомании

Илья Золотухин

«Я согласен с этим частично и понимаю, в чем проблема, вот я и попросил своего терапевта сказать, как мне слышать здравую критику среди вулкана говна», — подчеркнул музыкант. Он добавил, что психотерапия помогла ему стать уравновешеннее и меньше заикаться.

Большое интервью с Ильей Золотухиным, в котором он поведал об обвинениях в мизогинии и графомании, рассказал о предложениях от девушек в личке, можно прочитать здесь.

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