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18:57, 2 июля 2026Мир

Курс Зеленского на постоянную эскалацию конфликта объяснили безысходностью

Макгрегор: Зеленский выбрал тактику эскалации из-за своего безвыходного положения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выбрал стратегию постоянной эскалации конфликта из-за своего безвыходного положения. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») идет ко дну. Итак, что он может сделать, чтобы выжить? Что ж, последнее, что он сделает, — это заключит мир. Он ни за что на свете не предложит соглашение, которое поставит его или киевское правительство в подчиненное положение», — отметил он.

Американский военный назвал Зеленского «капитаном тонущего корабля». Он также подчеркнул, что ситуация на Украине остается катастрофической.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об ответе России после удара возмездия по Украине. «Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это безусловно», — поделился он.

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