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20:40, 2 июля 2026КультураЭксклюзив

Лидер группы «Бонд с кнопкой» оправдался за плохую книгу

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Золотухин назвал свою книгу авторской неудачей
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Станислав Трифонов

Солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин оправдался за свой сборник «Повреждения от прекрасного», который возненавидели в интернете. Музыкант объяснил появление книги на свет в развернутом интервью «Ленте.ру».

«Мне было 23 года. Меня откровенно несло. Меня может нести очень долго и не тормозить. Я могу находиться в состоянии веселья и творческого угара очень долгое время», — признался Золотухин.

Артист зарекся впредь не писать книги, признав, что это получается у него не очень хорошо, а опыт сочинительства посчитал «довольно дерьмовым». Он затруднился назвать причины, которые толкнули его на написание большого труда. «Не помню даже, какая у меня была цель. Когда показал книжку маме, она сказала: "Ну хорошо, что ты не торчишь"», — отметил Золотухин.

Я считаю, что эта книжка дерьмовая. Но отказаться от нее я уже не могу

Илья Золотухин

Исполнитель добавил, что убрал книгу из официальной продажи в сети, «потому что она плохая», назвав это жестом отчаяния. «Я считаю эту книжку авторской неудачей. Ладно бы она просто была злобной, но для кого-то она оказалась оскорбительной. И это самое паршивое. То есть последнее, что я хочу, — это кого-то оскорблять», — подытожил Золотухин.

Большое интервью с Ильей Золотухиным, в котором он поведал об обвинениях в мизогинии и графомании, рассказал о предложениях от девушек в личке, можно прочитать здесь.

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