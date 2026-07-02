Лидер группы «Бонд с кнопкой» рассказал о поступающих ему от девушек предложениях

Лидер «Бонд с кнопкой» Золотухин рассказал о предложениях свиданий от девушек в соцсетях

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин признался, что иногда в его личных сообщениях в соцсетях появляются предложения свиданий от девушек. Он рассказал об этом в развернутом интервью «Ленте.ру».

Исполнитель подчеркнул, что отвечает на такие предложения вежливым отказом. «Хотя извиняться и выражать сожаление тут неправильно. Но я все равно пишу: "Извините, к сожалению, не могу. У меня есть дама сердца"», — объяснил Золотухин.

Артист отметил, что предложений свиданий ему поступает не так уж много, поскольку он «в какой-то степени “ред флаг” (опасный тип — прим. «Ленты.ру»)».

Большое интервью с Ильей Золотухиным, в котором он поведал о подработке на Таймыре, рассказал о массовой критике его книги и о том, как это привело его в психотерапию, можно прочитать здесь.