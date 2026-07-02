Любовница обокрала пожилого россиянина без сознания

В Ингушетии любовница обокрала квартиру 78-летнего мужчины, пока он был без сознания

В Ингушетии любовница обокрала 78-летнего местного жителя, пока он был без сознания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, пенсионер встретил девушку на празднике у соседей и пригласил ее к себе на чай. Дома он почувствовал себя плохо и потерял сознание. В это время гостья обокрала квартиру. Она похитила полмиллиона рублей наличных денег и перед уходом вызвала скорую помощь.

До задержания она успела потратить деньги на новую одежду и технику. В результате фигурантка получила условный срок.

Ранее сообщалось, что Новосибирский областной суд приговорил жителя к 18 годам лишения свободы по делу о расправе и вымогательстве.