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11:24, 2 июля 2026Силовые структуры

Любовница обокрала пожилого россиянина без сознания

В Ингушетии любовница обокрала квартиру 78-летнего мужчины, пока он был без сознания
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ингушетии любовница обокрала 78-летнего местного жителя, пока он был без сознания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, пенсионер встретил девушку на празднике у соседей и пригласил ее к себе на чай. Дома он почувствовал себя плохо и потерял сознание. В это время гостья обокрала квартиру. Она похитила полмиллиона рублей наличных денег и перед уходом вызвала скорую помощь.

До задержания она успела потратить деньги на новую одежду и технику. В результате фигурантка получила условный срок.

Ранее сообщалось, что Новосибирский областной суд приговорил жителя к 18 годам лишения свободы по делу о расправе и вымогательстве.

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