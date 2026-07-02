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16:57, 2 июля 2026Бывший СССР

Министр обороны Украины накануне удара возмездия выступил с докладом «Небо защищено»

Бужанский: Министр обороны Украины Федоров выступил с докладом «Небо защищено»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Украины Михаил Федоров накануне массированного удара возмездия выступил с докладом «Украинское небо защищено». Кадры с мероприятия опубликовал в Telegram депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

Парламентарий опубликовал фотографию с публичного мероприятия, которое прошло 1 июня. На кадрах Федоров стоит на сцене, а позади него крупная надпись на слайде «Небо Украины защищено».

«Мне кажется, Федорову нужно чуть меньше пафоса на плакатах, выглядит просто сюрреалистично на фоне всего происходящего. Фото со вчерашнего мероприятия», — заявил депутат.

Армия России нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. В Минобороны подчеркнули, что военные объекты были атакованы с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.

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