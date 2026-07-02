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18:03, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Взрослые россияне признались в любви к просмотру мультфильмов без детей

«VK Видео»: Каждый четвертый взрослый смотрит мультфильмы без детей
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Каждый четвертый взрослый пользователь «VK Видео» смотрит семейные фильмы, мультфильмы и другой детский контент без детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

По результатам проведенного онлайн опроса 69 процентов респондентов хотя бы изредка смотрят детский контент. При этом более четверти пользователей (26 процентов), иногда смотрящих детский контент, делают это сами, без детей.

Среди главных причин интереса взрослых к детскому контенту отмечаются позитивные эмоции и ностальгия.

Самым частым сценарием просмотра детского контента (43 процента) остается совместное времяпрепровождение с детьми. Еще треть включают детский контент, чтобы занять ребенка, а 27 процентов — чтобы расслабиться.

Самым популярным видом детского контента у взрослых стали классические мультфильмы и фильмы для всей семьи. Смотреть их без детей готовы почти половина юзеров. На втором месте — современные анимационные сериалы, на третьем сказки.

Ранее в студии «VK Видео» раскрыли число запланированных этим летом молодежных мероприятий.

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