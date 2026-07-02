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13:25, 2 июля 2026Экономика

На Москву обрушатся дожди

Синоптик Ильин: В выходные на Москву и область обрушатся дожди с грозами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, на Москву и область обрушатся дожди с грозами. Об этом предупредил жителей столичного региона синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает RT.

В пятницу, 3 июля, погода останется достаточно теплой — днем воздух прогреется до плюс 26-27 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 18-20 градусов. «При этом в ночные и утренние часы будут дожди, а по области возможна гроза», — уточнил метеоролог.

Осадки сохранятся в субботу и воскресенье. Одновременно с этим будет снижаться температура воздуха. 4 июля ожидается от плюс 22 до плюс 24 градусов, а 5 июля — от плюс 18 до плюс 23 градусов. «Именно сильные дожди стоит ждать в воскресенье, особенно в южных, юго-восточных и восточных районах Московской области», — отметил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 2 июля в Москве оказалась тропической.

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