На Украине заявили об отказе Германии от красных линий

Посол Украины в ФРГ Макеев: Германия отказалась от красных линий в поддержке Киева

Германия фактически отказалась от своих красных линий в вопросе поддержки Украины. Об этом украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил в интервью «Укринформу».

«Сегодня каких-то красных линий, которые немцы ставили перед собой, уже нет. Но, конечно, сохраняется страх. Немецким антисловом последних лет является "эскалация". Все почему-то боятся какой-то очередной эскалации со стороны России», — сказал он.

Дипломат задался вопросом, «какой еще эскалации не хватает», и призвал не бояться угроз. Он подчеркнул, что много раз просил европейских политиков перестать рисовать красные линии перед собой или вокруг себя. «Рисуйте их перед Россией», — добавил Макеев.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу. «Война на Украине вступила в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом», — сказал он.