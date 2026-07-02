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21:46, 2 июля 2026Мир

На Украине заявили об отказе Германии от красных линий

Посол Украины в ФРГ Макеев: Германия отказалась от красных линий в поддержке Киева
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Германия фактически отказалась от своих красных линий в вопросе поддержки Украины. Об этом украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил в интервью «Укринформу».

«Сегодня каких-то красных линий, которые немцы ставили перед собой, уже нет. Но, конечно, сохраняется страх. Немецким антисловом последних лет является "эскалация". Все почему-то боятся какой-то очередной эскалации со стороны России», — сказал он.

Дипломат задался вопросом, «какой еще эскалации не хватает», и призвал не бояться угроз. Он подчеркнул, что много раз просил европейских политиков перестать рисовать красные линии перед собой или вокруг себя. «Рисуйте их перед Россией», — добавил Макеев.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу. «Война на Украине вступила в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом», — сказал он.

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