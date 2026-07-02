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15:11, 2 июля 2026Экономика

Набиуллина отказалась считать экономику России переохлажденной

Набиуллина: В экономике России нет переохлаждения
Кирилл Луцюк

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

В экономике России есть неравномерность, а также структурные проблемы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Финансового конгресса.

Также она признала, что в определенных отраслях может не хватать спроса. Прежде всего, это касается тех сегментов, которые были ориентированы на экспорт. В других отраслях может, напротив, ощущаться недостаток ресурсов при повышенном спросе. Таковы реалии структурной перестройки.

«Но если мы говорим об экономике в целом, то вот переохлаждения такого нет», — подчеркнула глава регулятора.

Ранее Набиуллина призвала к аккуратному использованию термина «переохлаждение экономики». Она обратила внимание, что перегревом называют такое положение дел, в котором спрос превышает предложение. Однако, если речь идет о переохлаждении, то из этого следует, что спроса не хватает для тех возможностей, которыми располагает предложение. Однако такого пока не наблюдается.

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