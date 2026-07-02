Народного артиста Украины убило током в собственном бассейне

Украинский певец Николай Янченко погиб от удара током в собственном бассейне

Украинский певец и композитор Николай Янченко погиб после удара током в бассейне своего дома. Об этом рассказала певица Наталья Фалион на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ушел из жизни наш друг, коллега, невероятно талантливый поэт», — написала Фалион.

Друг Янченко Юрий Мельник рассказал об отстоятельствах смерти артиста. По его словам, певец получил смертельный удар током в бассейне возле дома своей семьи.

Янченко в 2016 году было присвоено звание народного артиста Украины. Он занимался творчеством с 1990 годов и был основателем этно-песенного фестиваля «Мамина печь».

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