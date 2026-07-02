Назван причастный к подрыву машины с российским военным и его дочерью

Суд дал 18,5 года колонии жителю Миллерово Слюсарю за участие в подрыве машины военного

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18,5 года лишения свободы жителя Миллерово Валерия Слюсаря за пособничество в совершении теракта против военнослужащего Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима. В ростовском управлении Следственного комитета России указали, что осужденному 21 год. На него вышли благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям правоохранительных органов. На следствии молодой человек дал признательные показания.

Суд установил, что вечером 13 июня 2024 года Слюсарь согласился на предложение знакомого за денежное вознаграждение помочь в совершении подрыва российского военного. Он встретился с сообщниками и вместе с ними прибыл на парковку, где его знакомый и подельники установили под днищем автомобиля военнослужащего взрывное устройство, а Слюсарь в этот момент следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае чего предупредить минеров.

14 июня 2024 года машина взорвалась, когда в ней находился военный и его малолетняя дочь. Мужчине был причинен вред здоровью средней тяжести, а девочка не пострадала. Автомобиль вследствие возникшего пожара был полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что в Барнауле студента приговорили к 17 годам колонии за госизмену и попытку поджога военкомата.