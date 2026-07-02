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11:25, 2 июля 2026Наука и техника

Назван втрое повышающий риск инсульта фактор

BMC: Перенесенные лейкоз и лимфома повышают риск инсульта в три раза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: zinkevych / Magnific

Люди, перенесшие лейкоз или лимфому, значительно чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями в последующие годы. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем 550 тысяч пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Cancer.

Авторы объединили результаты 50 исследований, посвященных пациентам, пережившим лейкоз или лимфому Ходжкина и неходжкинскую лимфому. Анализ показал, что после перенесенного рака крови риск сердечно-сосудистых заболеваний был значительно выше. В частности, вероятность развития ишемической болезни сердца увеличивалась на 46 процентов, инсульта — более чем в три раза, а сердечной недостаточности — более чем в четыре раза.

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Кроме того, исследователи выяснили, что вид противоопухолевого лечения также влияет на дальнейшие риски. У пациентов, прошедших лучевую терапию, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний оказалась почти вдвое выше, чем у тех, кто получал только химиотерапию.

По словам авторов, результаты подчеркивают необходимость длительного наблюдения за людьми, перенесшими рак крови. Регулярный контроль состояния сердца, своевременная профилактика и коррекция факторов риска могут помочь снизить вероятность развития опасных сердечно-сосудистых осложнений в будущем.

Ранее ученые выяснили, что дефицит витамина D может быть связан с повышенным риском развития рака головы.

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