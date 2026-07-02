Обиженный отказом россиянин сжег пекарню и шаурмечную

В Петербурге мужчина сжег пекарню и шаурмечную после отказа в бесплатном угощении

В Санкт-Петербурге суд приговорил Дмитрия Павлинова почти к двум годам колонии строгого режима за сожжение кафе быстрого питания и пекарни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что 13 августа 2025 года Павлинов вылил на порог одного из павильонов бензин, поджег бумагу и бросил ее внутрь. Огонь уничтожил два торговых павильона стоимостью 750 тысяч рублей, а также оборудование и продукты на 500 тысяч рублей.

Причиной стал его конфликт с собственником кафе и пекарни. По словам последнего, незнакомец заявился к нему на порог и стал просить угостить его бесплатно, а когда получил отказ, стал браниться и заявил, что не даст заведениям работать. На следующий день произошел пожар.

Павлинов вину признал. Известно, что ранее он был судим за тяжкое преступление.

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