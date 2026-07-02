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Силовые структуры
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12:01, 2 июля 2026Силовые структуры

Российский коллекционер собрал арсенал с автоматами и пулеметом

У жителя Королева нашли арсенал с гранатометом, пулеметом и автоматами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГУ МВД России по Московской области

В Московской области сотрудники полиции выявили крупный арсенал у жителя Королева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Арсенал удалось обнаружить в ходе совместной операции сотрудников полиции и ФСБ. В схроне было свыше тысячи патронов, гранаты, взрыватели, разные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества с детонаторами. Обнаружены шесть автоматов, два револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет.

По предварительным данным, мужчина под видом коллекционера скупал охолощенное оружие, а затем переделывал его в боевое. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела масштабную операцию по пресечению незаконного оборота оружия.

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