Очевидцы описали смертельную атаку ВСУ на российский регион в 800 километрах от границы

Жители Нижегородской области слышали мощный грохот во время атаки дронов ВСУ

Жители находящейся в 800 километрах от границы Нижегородской области рассказали, что во время налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион слышали мощный грохот. Слова очевидцев смертельной атаки приводит портал NN.RU.

«Грохот сегодня был мощный, мы в 4 утра проснулись, кто-то пишет, что окна повыбивало в центре», — рассказала одна из жительниц города Кстова.

Некоторые из очевидцев заявили, что после атаки ВСУ видели мощный дым от пожара.

До сих пор дым стоит, его настолько много, что можно подумать, что это туча жительница Нижегородской области

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион один из промышленных объектов получил повреждения. Кроме того, жертвой налета дронов стал один человек, еще четверо жителей получили ранения.