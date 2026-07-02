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12:18, 2 июля 2026Экономика

Один из крупнейших покупателей газа снизил его импорт

GIE: Июньский импорт газа в Европу упал больше чем на 9 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Aerial-motion / Shutterstock / Fotodom

В июне 2026 года Европа на 9,2 процента сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ), если сравнивать с майскими показателями. Эти данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) процитировало РИА Новости.

Оказалось, что в первый месяц лета поставки этого энергоносителя достигали 10,2 миллиарда кубических метров. В мае речь шла о 11,23 миллиарда. В марте импорт довели до исторического максимума в 13,6 миллиарда кубов.

После этого началось снижение. Апрельские поставки упали на семь процентов относительно марта, а майские — на 11 процентов относительно апреля.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года страны Евросоюза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа. Поставки этого топлива выросли на 38 процентов год к году, до исторического максимума в 2,5 миллиарда кубометров.

По прогнозам Shell, в 2026 году мировая торговля сжиженным природным газом останется на уровне прошлого года, когда удалось продать около 422 миллиона тонн этого энергоносителя.

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