ОПГ в российском городе легализовала более двух тысяч мигрантов

Во Владимире осудили членов преступной группы за легализацию более двух тысяч мигрантов

Во Владимире осудили членов преступной группы за легализацию более двух тысяч мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой») и 322.3 («Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября 2022 года по май 2024 года местный житель и еще восемь привлеченных им лиц занимались организацией незаконной миграции на территории Владимира. За это время они легализовали на территории России более двух тысяч мигрантов.

При этом трое граждан одной из центральноазиатских республик подыскивали приезжих, нуждающихся в постановке на миграционный учет. Руководитель преступной группы изготавливал для них необходимые подложные документы, в том числе фиктивные трудовые договоры, а пятеро местных жителей обеспечивали им фиктивную регистрацию в принадлежащем им жилье. Каждый поставленный на учет мигрант платил от 1,5 до трех тысяч рублей.

Их преступная деятельность была пресечена следователями СК во взаимодействии с сотрудниками МВД, а также региональных УФСБ и УМВД.

До этого трое приезжих и руководитель группы в ходе расследования содержались под стражей. Уголовное дело в отношении организатора было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, направлено в суд, и в январе его приговорили к трем годам колонии общего режима.

Пятерых соучастников суд приговорил к срокам от 2,5 до трех лет и двух месяцев в колонии общего режима, а еще трое получили условные сроки лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в известном российском вузе раскрыли аферу с иностранными студентами.