В известном российском вузе раскрыли аферу с иностранными студентами

В Приангарье задержана директор вуза за незаконную легализацию 300 мигрантов

В Приангарье задержана 48-летняя директор Центра международных сервисов одного из высших учебных заведений Иркутска за аферу с иностранными студентами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции с использованием служебного положения»).

По данным правоохранителей, женщина отвечала за организацию учебной деятельности иностранных студентов. Она легализовывала пребывание фактически не обучающихся в вузе мигрантов. Фигурантка искусственно сохраняла за иностранцами статус студентов, обеспечивая фиктивную сдачу ими зачетов и экзаменов. Она не инициировала их отчисление, выселение из общежитий вуза, а также снятие с миграционного учета.

Полицейские совместно с росгвардейцами провели рейд в общежитиях вуза. В итоге в отделении полиции оказались около 300 иностранцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, речь идет об аграрном университете Иркутска.

Ранее в Калининграде осудили бывшего проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину и бывшего ректора вуза Александра Федорова за участие в коррупционной схеме на 35 миллионов рублей

