Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 27 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто решение для участников схемы на 35 миллионов рублей в российском вузе

В Калининграде осудили экс-проректора и экс-ректора БФУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Калининграде осудили бывшего проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину и бывшего ректора вуза Александра Федорова за участие в коррупционной схеме на 35 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Они признаны виновными по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Федоров получил пять лет лишения свободы, а Мялкина — три года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд оштрафовал фигурантов. Так, бывшего ректора обязали выплатить 500 тысяч рублей, а его зама — 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в период с декабря 2019 года по июль 2024-го подсудимые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Все деньги они присваивали себе. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников БФУ. Общая сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»

    Доктор Мясников пошутил над гостьей программы с длинными ногтями

    В офисе Зеленского описали одну ключевую меру по урегулированию конфликта

    Хранящиеся в России активы ЕС подсчитали

    Россиянка решила отравить своих детей и покончить с собой

    Врачи в Москве спасли зрение футболисту после тяжелой травмы

    В США оценили угрозу для авианосцев в возможном конфликте с Россией или Китаем

    Белорусская теннисистка Соболенко посетила показ Gucci

    Раскрыто решение для участников схемы на 35 миллионов рублей в российском вузе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok