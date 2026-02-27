Раскрыто решение для участников схемы на 35 миллионов рублей в российском вузе

В Калининграде осудили экс-проректора и экс-ректора БФУ

В Калининграде осудили бывшего проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину и бывшего ректора вуза Александра Федорова за участие в коррупционной схеме на 35 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Они признаны виновными по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Федоров получил пять лет лишения свободы, а Мялкина — три года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд оштрафовал фигурантов. Так, бывшего ректора обязали выплатить 500 тысяч рублей, а его зама — 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в период с декабря 2019 года по июль 2024-го подсудимые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Все деньги они присваивали себе. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников БФУ. Общая сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.