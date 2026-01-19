В российском вузе 20 сотрудников участвовали в коррупционной схеме на 35 миллионов рублей

В БФУ 20 сотрудников участвовали в коррупционной схеме на 35 млн рублей

В Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта 20 сотрудников участвовали в коррупционной схеме на 35 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Калининградской области Дмитрия Канонерова.

По его словам, речь идет о преступной схеме присвоения и растраты руководством вуза десятков миллионов рублей. Фигуранты — ректор БФУ Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина. Их задержали в начале июля 2024 года. Сейчас Федоров находится под арестом, а Мялкина — под домашним арестом.

По данным следствия, в период с декабря 2019-го по июль 2024 года фигуранты организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам высшего учебного заведения. Они вовлекли 20 сотрудников университета, которые находились в служебной зависимости от них. В результате ректор и его заместитель смогли присвоить премии на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 35,1 миллиона рублей.

