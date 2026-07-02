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19:07, 2 июля 2026Путешествия

Отдыхающие на нудистском пляже возмутились мастурбирующим мужчиной

DS: Мужчина мастурбировал на нудистском пляже Ботани-Бей в Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающие на неофициальном нудистском пляже в Великобритании возмутились мастурбирующим в их присутствии мужчиной. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

По рассказу свидетельницы, инцидент произошел 28 июня на побережье Ботани-Бей в Бродстейрсе. Пока она загорала, заметила, что обнаженный мужчина средних лет ведет себя странно. «Он вставал и бегал кругами вокруг всех и, совершенно не скрывая своих намерений, ждал, пока кто-нибудь на него посмотрит, затем развлекал себя, мягко говоря», — сказала она.

Очевидцы обратились в полицию. Ведется расследование.

Уточняется, что залив Ботани-Бей не обозначен местным городским советом как нудистская зона. Однако участок берега и дюн между главным пляжем и мысом Форенесс десятилетиями использовался для подобного отдыха.

Ранее стало известно, что на популярном курорте Европы появилась «полиция шезлонгов» из-за постоянных войн туристов за лежаки на пляжах и у бассейнов. Речь идет об испанском острове Тенерифе.

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