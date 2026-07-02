Школьная сборная России победила на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Школьная сборная России одержала победу на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Национальная сборная завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, состоявшейся в Тунисе с 27 июня по 2 июля. Команду по традиции готовили эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе университета.

Один из членов сборной также стал абсолютным победителем ICO в индивидуальном зачете, подчеркнули в пресс-службе.

В финале российская сборная соревновалась с десятками талантливых школьников из 19 стран, в числе которых были Бразилия, Китай, Италия, Сингапур, Швеция, Тунис и США. Финал состоял из двух туров по семь часов. В каждом туре было три комплексные задачи с четырьмя различными подзадачами. За них можно было получить до 100 баллов. Для прохождения этапов участникам был предоставлен ограниченный доступ к локальной модели ChatGPT-5.5-mini с лимитированными ресурсами.

Медали на ICO получили победители и призеры Всероссийской олимпиады по информбезопасности и других престижных олимпиад и соревнований в этой сфере.

Мы гордимся сборной России, которая завоевала абсолютное золото на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Четверо российских школьников показали высочайший уровень подготовки, обойдя соперников из 20 стран мира. Это награда за упорный труд самих ребят и следствие совместной работы над подготовкой учащихся экспертов Центрального университета и «Лаборатории Касперского» Евгений Ивашкевич ректор Центрального университета

В индивидуальном зачете золотые медали получили одиннадцатиклассники из Москвы Даниил Мелехов и Николай Белоусов, серебряную — столичный одиннадцатиклассник Артем Румянцев, бронзовую — десятиклассник из Казани Роман Черемных.

Состав команды определился в ходе многоэтапного отбора. По сумме результатов всех этапов выбрали четырех сильнейших участников, вошедших в состав сборной России.

Подготовка проходила по уникальной программе на базе Центрального университета. Все задачи разработали эксперты вуза.

Победы российской сборной — результат огромной работы самих ребят, их наставников и всей отечественной образовательной системы, которая сегодня формируется вокруг информационной безопасности в нашей стране Антон Иванов технический директор «Лаборатории Касперского»

Тренировали участников ведущие специалисты в области кибербезопасности Центрального университета и «Лаборатории Касперского», готовившие ранее победителей Международной олимпиады по кибербезопасности в 2025 году в Сингапуре.

Ранее московская школьница первой в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ.