Популярного комика арестовали за шутки о президенте и религии

Известного турецкого комика Дениза Гекташа задержали в Стамбуле за шутки об Эрдогане

В Стамбуле полиция арестовала популярного турецкого комика Дениза Гекташа за шутки о президенте и религии. Об этом сообщает газета BirGün со ссылкой на прокуратуру города.

Сообщается, что Гекташа задержали в аэропорту Стамбула, когда тот проходил паспортный контроль. Прокуратура города выдвинула против него обвинение в публичном унижении религиозных ценностей страны, а также в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За оба правонарушения юмористу может грозить тюремное заключение.

Отмечается, что поводом для расследования стало видео на YouTube от 24 июня, в котором Гекташ, среди прочего, выступил с критикой главы государства. За несколько дней ролик набрал более семи миллионов просмотров.

Ранее стало известно, что комика Карлоса Менсиа (настоящее имя — Нед Арнел Холнесс) арестовали за уклонение от уплаты налогов. Сообщалось, что его долг перед налоговой составил около 300 тысяч долларов (примерно 22 миллиона рублей по текущему курсу).