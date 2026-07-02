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20:45, 2 июля 2026Ценности

Популярную актрису прозвали иконой стиля из-за наряда задом наперед

Актрису Энн Хэтэуэй прозвали иконой стиля из-за надетого задом наперед комбинезона
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Американская актриса Энн Хэтэуэй надела комбинезон задом наперед и прослыла иконой стиля. Шуточный ролик на эту тему она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя телезвезда появилась на нью-йоркской премьере фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» в ярко-красном наряде бренда Ashlyn стоимостью 2300 долларов (179 тысяч рублей). После этого знаменитость, которая впервые посетила публичное мероприятие после новостей о беременности, в прессе прозвали иконой стиля.

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Позже Хэтэуэй опубликовала видео, в котором с иронией отреагировала на заголовки модных обозревателей, которые сочли ее выход стилистическим приемом. «Да, я это сделала», — пошутила актриса в популярном посте.

Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман сыграли свадьбу в 2012 году. В марте 2016-го у пары родился сын Джонатан. Их второй сын Джек появился на свет в ноябре 2019 года.

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