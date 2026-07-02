Посол России Филатов: Нейтралитет Ирландии фиктивен, так как она поддерживает Украину

Нейтралитет Ирландии фиктивен, так как она поддерживает Украину и намерена поставить Киеву устаревшую технику. Об этом заявил посол России в Дублине Юрий Филатов, передает ТАСС.

«Сейчас это фикция, что бы ни говорили и ни утверждали руководители правительства Ирландии. На словах они нейтральны, а на деле — готовы поставлять военную технику стороне тотального, горячего конфликта, тем самым совершенно откровенно действуя вне рамок принципа нейтралитета», — подчеркнул дипломат.

Филатов добавил, что поставка устаревшей техники была бы комичным шагом, если бы речь не шла о трагичном военном конфликте.

Ранее Ирландия предложила поставить Киеву 27 снятых с вооружения легких тактических бронированных машин LTAV (RG Outrider), оснащенных пулеметами, тем самым фактически отказавшись сохранять военный нейтралитет в конфликте на Украине.