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15:08, 2 июля 2026Россия

Появились новые подробности об ударе ВСУ по автобусу из Белоруссии на территории России

В автобусе из Белоруссии, который попал под удар ВСУ в Брянской области, ехали 19 человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В автобусе из Белоруссии, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, ехали 19 человек. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

Уточняется, что при атаке пострадали два уроженца Гомельской области, им уже оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа», — говорится в сообщении.

Об ударе ВСУ по автобусу в российском регионе на таможенном переходе «Красный камень» стало известно ранее 2 июля. На данный момент КПП закрыт, в результате чего образовалась пробка.

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