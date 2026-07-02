Появились новые подробности об ударе ВСУ по автобусу из Белоруссии на территории России

В автобусе из Белоруссии, который попал под удар ВСУ в Брянской области, ехали 19 человек

В автобусе из Белоруссии, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, ехали 19 человек. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

Уточняется, что при атаке пострадали два уроженца Гомельской области, им уже оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа», — говорится в сообщении.

Об ударе ВСУ по автобусу в российском регионе на таможенном переходе «Красный камень» стало известно ранее 2 июля. На данный момент КПП закрыт, в результате чего образовалась пробка.