Президент Армении убрал гору Арарат

Президент Армении Хачатурян убрал фото Арарата из приемного зала

Президент Армении Ваагн Хачатурян убрал фото горы Арарат из своего приемного зала. Об этом пишет Sputnik в своем Telegram-канале.

Ранее у политика висело большое полотно с изображением горы. На последних снимках с официальной встречи Хачатуряна на его месте пусто.

Гора Арарат является национальным символом армян. Однако с 1921 года она находится на территории Турции, что породило у населения Армении историческую травму.

В последние годы армянское правительство всячески подвергает забвению Арарат, как символ, что вызывает широкие общественные дискуссии внутри общества. Так, в сентябре 2025 года правительство Армении приняло решение убрать гору Арарат со штампов о пересечении границы.