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16:47, 2 июля 2026Бывший СССР

Президент Армении убрал гору Арарат

Президент Армении Хачатурян убрал фото Арарата из приемного зала
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян убрал фото горы Арарат из своего приемного зала. Об этом пишет Sputnik в своем Telegram-канале.

Ранее у политика висело большое полотно с изображением горы. На последних снимках с официальной встречи Хачатуряна на его месте пусто.

Гора Арарат является национальным символом армян. Однако с 1921 года она находится на территории Турции, что породило у населения Армении историческую травму.

В последние годы армянское правительство всячески подвергает забвению Арарат, как символ, что вызывает широкие общественные дискуссии внутри общества. Так, в сентябре 2025 года правительство Армении приняло решение убрать гору Арарат со штампов о пересечении границы.

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