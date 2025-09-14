Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 14 сентября 2025Бывший СССР

В Армении уберут Арарат

Правительство Армении уберет гору Арарат со штампов о пересечении границы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы гору Арарат, которая находится на территории Турции. Об этом сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Решение было принято еще 11 сентября. Теперь на штампе будут лишь детали пункта пропуска, где происходит пересечение границы Армении.

«Можно было бы убрать слово "Армения" [со штампа]? Они этого не сделали», — написал Аракелян.

Гора Арарат (турецкое название — Агрыдаг) находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении. Ранее стало известно, что Анкара и Ереван планируют провести переговоры об открытии границы между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    Российские военные поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ

    Силы ПВО сбили утром над Россией 18 дронов

    В Европе посчитали незаконным строительство завода для украинских ракет

    Трампа начали называть хвастуном по одной причине

    Россиянка выбросила из окна семимесячного котенка

    В Армении уберут Арарат

    В российском аэропорту во время взлета у пассажирского самолета загорелся двигатель

    В России Лабубу пришел на выборы и отдал свой голос

    Тревел-блогер побывал в Никарагуа и раскрыл истинное отношение местных к русским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости