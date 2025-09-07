Стало известно о проведении переговоров по открытию границы между Турцией и Арменией

NTV: Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы

Турция и Армения проведут первые переговоры по открытию границы. Об этом стало известно турецкому телеканалу NTV.

По данным издания, делегация во главе с послом Сердаром Кылычем в начале следующей недели отправится в Армению через КПП Алиджан.

Предположительно, на этой встрече могут быть приняты решения для нормализации отношений между Турцией и Арменией, чиновники планируют обсудить и реализацию ранее принятых решений, выяснил NTV.

До этого сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае договорились о сохранении конструктивных подходов в диалоге.

1 сентября Пашинян рассказал о встрече с турецким президентом.