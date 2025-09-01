Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 1 сентября 2025Бывший СССР

В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

Кабмин Армении: Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае договорились о сохранении конструктивных подходов в диалоге. Об этом сообщили в правительстве Армении, передает РИА Новости.

«Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций», — заявили в кабмине республики.

Представители Еревана и Анкары вместе с тем договорились о продолжении диалога.

1 сентября Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом. Политик опубликовал видео, снятое на полях саммита ШОС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости