Пашинян рассказал о встрече с Эрдоганом на саммите ШОС

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации (ШОС) сотрудничества в Китае. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«В рамках саммита ШОС провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — уточнил Пашинян.
Там же премьер разместил видео со встречи. Другие подробности он не привел.
В июне этого года в Стамбуле состоялась встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Николом Пашиняном. Последний прибыл с рабочим визитом в Стамбул специально для переговоров с турецким лидером. Он также встретился с представителями армянской общины.
Днем ранее, 31 августа, президент России Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. О повестке переговоров двух лидеров не сообщалось.