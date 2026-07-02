Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:53, 2 июля 2026Культура

Сыгравшая проклятую девочку в «Звонке» актриса умерла бездомной от СПИДа в 35 лет

Сыгравшая проклятую девочку в фильме «Звонок» Дэйви Чейз умерла от СПИДа в 35 лет
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Donato Sardella / Contributor / Getty images

Прославившаяся ролью проклятой девочки из американской версии фильма ужасов «Звонок» актриса Дэйви Чейз умерла от СПИДа в возрасте 35 лет. Об этом сообщает The New York Times.

О смерти Чейз, которая наступила 16 июня, стало известно только спустя несколько недель. В качестве причины смерти в ее деле в бюро судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес указан СПИД.

В деле актрисы также указано значительное влияние на ее смерть многолетней зависимости сразу от нескольких неназванных наркотических веществ. По словам отца артистки Джона Дэвида Швайллера, его дочь скончалась после осложнений от бактериального менингита и инфекции крови.

Швайллер добавил, что Чейз в последние годы жила в нищете и была бездомной. Ее наркотическая зависимость началась в 13-летнем возрасте вскоре после выхода «Звонка» на экраны. Сам отец признался, что дочь последний раз общалась с ним, когда ей было 19 лет.

Помимо «Звонка» Дэйви Чейз играла в лентах «Донни Дарко» и «Желтый», а также озвучила Лило в популярном мультфильме «Лило и Стич». Ее последние роли в кино пришлись на 2015-2016 годы.

В 2018-м ее задерживали за хранение наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обрушила на Украину один из самых мощных ударов за время СВО. Зеленский выступил с заявлением

    Танец сельских школьников взорвал соцсети и покорил всю Россию

    Россиянки полюбили путешествовать в одиночку

    Трое мужчин получили до 12,5 года колонии за добытого в российском охотхозяйстве лося

    В России ответили на слова эстонского чиновника о помощи при ударах ВСУ по Петербургу

    Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти

    Чеченский блогер купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду

    Тысячи бабочек превратились в белое облако на Алтае

    Популярность Windows 11 перестала расти

    В парламенте Великобритании пожелали запретить «Машу и Медведя» за пропаганду СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok