Сыгравшая проклятую девочку в «Звонке» актриса умерла бездомной от СПИДа в 35 лет

Сыгравшая проклятую девочку в фильме «Звонок» Дэйви Чейз умерла от СПИДа в 35 лет

Прославившаяся ролью проклятой девочки из американской версии фильма ужасов «Звонок» актриса Дэйви Чейз умерла от СПИДа в возрасте 35 лет. Об этом сообщает The New York Times.

О смерти Чейз, которая наступила 16 июня, стало известно только спустя несколько недель. В качестве причины смерти в ее деле в бюро судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес указан СПИД.

В деле актрисы также указано значительное влияние на ее смерть многолетней зависимости сразу от нескольких неназванных наркотических веществ. По словам отца артистки Джона Дэвида Швайллера, его дочь скончалась после осложнений от бактериального менингита и инфекции крови.

Швайллер добавил, что Чейз в последние годы жила в нищете и была бездомной. Ее наркотическая зависимость началась в 13-летнем возрасте вскоре после выхода «Звонка» на экраны. Сам отец признался, что дочь последний раз общалась с ним, когда ей было 19 лет.

Помимо «Звонка» Дэйви Чейз играла в лентах «Донни Дарко» и «Желтый», а также озвучила Лило в популярном мультфильме «Лило и Стич». Ее последние роли в кино пришлись на 2015-2016 годы.

В 2018-м ее задерживали за хранение наркотиков.